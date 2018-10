(ANSA) – ROMA, 30 OTT – Il sogno è diventato realtà al Rally di Spagna per Enrico Brazzoli in coppia con Luca Beltrame. Il pilota piemontese di Saluzzo (CN) con la vittoria nella Categoria WRC3 nel Rally di Spagna ha conquistato il Campionato del Mondo WRC3. Vittoria ancora più eclatante perché ha conquistato il titolo a 53 anni, dopo avere corso per tanti anni da navigatore, per poi passare alla guida. “Siamo partiti ad inizio stagione per cercare di ottenere un podio nel Campionato Mondiale WRC3, ma il successo di Montecarlo ci ha spinto a credere in un risultato ancor più prestigioso e gratificante. Ho vinto – afferma Brazzoli – a 53 anni usando le armi che ha un pilota della mia età. Costanza di prestazioni, mai commettere errori e sfruttare tutte le possibilità. I ragazzini di vent’anni sono indubbiamente più veloci di me, ma spesso non finiscono le gare. Ma hanno ragione. Debbono dimostrare di essere veloci per cercare di concretizzare il sogno di diventare pilota ufficiale in una grande squadra”.