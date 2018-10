(ANSA) – ROMA, 30 OTT – “Auspico che tutti tornino a giocare. È un invito che credo verrà accolto dai responsabili della Lega Pro. È arrivato il momento di giocare a calcio”. Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina al termine del consiglio federale che oggi ha “preso atto” dell’ordinanza del Consiglio di Stato che di fatto lascia per ora la Serie B a 19 squadre. “Dobbiamo essere anche realisti, non possiamo continuare a essere testardi a prescindere. Non dobbiamo unire al danno la beffa. Dovremmo gestire un calendario con 13-14 gare disputate”, prosegue Gravina, anticipando che “la parola definitiva la daremo dopo il 15 novembre”, quando il Consiglio di Stato discuterà nel merito. “Oggi abbiamo fatto riflessione attenta e partecipata – chiarisce il capo del calcio italiano – il consiglio federale ha preso atto che ad oggi c’è un provvedimento cautelare emanato dal Consiglio di Stato. Rispettiamo ampiamente questa decisione”.