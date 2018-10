(ANSA) – NAPOLI, 30 OTT – La foto di un abbraccio nello spogliatoio e la scritta “Tanti auguri Diego Maradona”. Così Lorenzo Insigne si è unito ai festeggiamenti a Napoli per il 58mo compleanno dell’ex asso argentino. Insigne ha postato su Instagram la foto scattata durante un incontro con il fuoriclasse argentino. Tra i due c’è un rapporto di stima e di affetto, e molti a Napoli negli anni scorsi hanno riproposto il dibattito sulla reintroduzione della maglia numero 10, che fu di Diego ed è stata ritirata, proprio per darla a Insigne. Sui social network personaggi politici, intellettuali e giornalisti hanno in queste ore fatto gli auguri a Maradona, riproponendo spesso video di sue azioni e gol memorabili e i tifosi nei bar riguardano le immagini ricordandolo. Lo stesso Diego ha postato su Facebook una sua foto in Messico su un divano insieme a Matias Morla: Maradona appare sorridente e beffardo con un grosso sigaro in bocca e la maglietta dei Dorados di Sinaloa, il club che attualmente allena.