(ANSA) – CHICAGO (USA), 30 OTT – Lavoro in palestra e poi seduta di allenamento al ‘Toyota Park’ di Chicago per la nazionale italiana di rugby che ha cominciato la settimana di preparazione per il primo Test Match autunnale del 2018 in calendario sabato, 3 novembre, alle 15 ora locale (le 21 in Italia) al ‘Soldier Field’. Il pronostico sembra chiudere gli azzurri, che contro i verdi non schiereranno il XV migliore riservandolo invece per la sfida del 10, molto sentita, a Firenze contro la Georgia, ma George Biagi, seconda linea azzurro, appare fiducioso: “a Verona ho trovato un gruppo molto motivato – dice -. Nell’ultima partita giocata contro il Giappone abbiamo mostrato grande qualità in campo, ma dobbiamo lavorare per continuare il percorso di crescita”. “La partita di contro l’Irlanda sarà molto dura dal punto di vista fisico e tecnico – dice ancora -. La squadra scelta da O’Shea può metterli in difficoltà. Nello scorso 6 Nazioni abbiamo avuto problemi con l’Irlanda, ma ora siamo una squadra diversa e maturata in vari aspetti”.