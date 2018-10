(ANSA) – BERGAMO, 30 OTT – Paura questa mattina alla scuola primaria Cattaneo di Calcio (Bergamo), dove due bambini di 7 anni sono rimasti feriti, per fortuna in modo non grave, per la caduta di una finestra, il cui infisso ha ceduto per il forte vento delle ultime ore nella Bergamasca. L’incidente durante l’intervallo, quando i bambini erano in classe, una terza elementare: all’improvviso la struttura di una delle due finestre a scorrimento dell’aula è caduta e ha colpito il bambino che era proprio nelle vicinanze, ferendolo alla testa, mentre la compagna è stata urtata da uno spigolo. Il bambino è stato trasferito con l’ambulanza del 118 all’ospedale, mentre l’alunna è rimasta in classe e ha proseguito la lezione. La scuola resterà ora chiusa fino al 5 novembre per le verifiche del caso.