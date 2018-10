(ANSA) – FIRENZE, 30 OTT – ”Quando ho detto a Batistuta ‘Bentornato a Firenze’ lui mi ha risposto che non è un ritorno perché questa è la sua città. E proprio qui il prossimo 9 febbraio festeggeremo il suo 50° compleanno con una grande festa in Palazzo Vecchio nel Salone dei Cinquecento”. Così il sindaco Dario Nardella in occasione della presentazione del primo docu-film intitolato ‘El numero nueve’, prodotto dalla Sense Media con la regia di Pablo Benedetti, dedicato al campione argentino che con i suoi gol ha fatto la storia della Fiorentina e non solo. L’affollatissima presentazione è avvenuta oggi in Palazzo Vecchio alla presenza dello stesso Batistuta e della produzione del film sulla sua vita e la sua carriera: durerà 92′, sarà pronto entro maggio 2019 e l’obiettivo è diffonderlo nelle sale cinematografiche. ”Non mi è mai piaciuto mettermi in mostra ma quando mi hanno spiegato che con questo progetto potevo dimostrare ai bambini del mio Paese che si può realizzare i propri sogni allora ho detto sì”