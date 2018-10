(ANSA) – ROMA, 30 OTT – Domani a quanto si apprende le scuole di Roma apriranno. Gli istituti romani a causa del maltempo sono rimasti chiusi per due giorni consecutivi. Oggi in particolare la mancata apertura è stata decisa per permettere la messa in sicurezza di alcuni istituti dopo che il forte vento aveva fatto registrare danni. Le scuole domani saranno nuovamente aperte a Padova e a Genova, anche se nel capoluogo ligure prosegue l’allerta, mentre chiuderanno in molti comuni del bellunese.