(ANSA) – PARIGI, 30 OTT – Caos maltempo sul centro della Francia, dove circa 2.000 veicoli sono rimasti bloccati per tutta la notte sulle strade della Loira e del Massiccio centrale per la neve caduta in quantità tale da prendere alla sprovvista i servizi di manutenzione delle strade. Sono 200.000, ancora questa mattina, le case prive di elettricità, secondo la prefettura. I “naufraghi della strada”, stando a gendarmi e polizia, hanno in gran parte preferito abbandonare le auto sotto la neve e trovare riparo a piedi nelle località più vicine o nei centri di accoglienza allestiti dai servizi di soccorso. A rimanere bloccati sono stati 1.250 mezzi pesanti e 700 auto private. Se la neve si è ammassata sulle strade, il servizio di accoglienza degli automobilisti bloccati ha “funzionato bene”, si è rallegrato il ministro del Territori, Sebastien Lecornu. I danni provocati da pioggia e neve sono ingenti.