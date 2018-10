(ANSA) – DOHA, 30 OTT – Stati Uniti, Russia e Cina salgono sul podio della gara a squadre donne della 48/a edizione dei Mondiali di ginnastica artistica, in corso a Doha. Così questi tre team si assicurano anche il lasciapassare diretto per l’Olimpiade di Tokyo 2020. Con il punteggio complessivo di 171.629 punti Simone Biles e compagne staccano di oltre otto punti la formazione russa capitanata da Aliya Mustafina, argento con 162.863 punti. Bronzo per il team cinese a quota 162.396. Quarto posto per il Canada con il totale di 161.644. Completano la classifica della finale a squadre: Francia (161.294), Giappone (160.262), Brasile (159.830) e Germania (159.428). Dopo le gare per team è giunto il momento delle finali individuali. Domani, dalle 14 ora italiana, andrà in scena la finale All around individuale maschile.