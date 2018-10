(ANSA) – ROMA, 30 OTT -“Caro Presidente, dopo il nostro Forum nazionale tenuto a Milano il 27 e 28 ottobre scorsi ritengo assolto il mandato affidatomi dall’Assemblea nazionale il 7 luglio scorso quando, eleggendomi, indicava per la mia Segreteria una serie di obiettivi utili alla ripartenza del PD dopo la sconfitta elettorale di marzo. Faccio quindi seguito agli impegni presi, dimettendomi dall’incarico di Segretario e chiedendoti di poter convocare a breve l’Assemblea stessa per gli adempimenti conseguenti. Fino a quel momento garantiro’ ovviamente per la mia parte un ordinato lavoro di tenuta in attesa delle nuove deliberazioni”. Lo scrive il segretario nazionale del Partito Democratico, Maurizio Martina, in una lettera inviata all’Ufficio di Presidenza dell’assemblea nazionale del Pd.