(ANSA) – MILANO, 30 OTT – “Dobbiamo avere rispetto dell’Inter come del Napoli, sono squadre che possono lottare con noi per lo scudetto”. Lo ha detto il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, a margine dell’evento organizzato all’Adidas Store in corso Vittorio Emanuele II a Milano. “L’Inter ieri ha fatto una grande partita contro la Lazio ma ha toppato ad esempio la gara in casa con il Parma – ha proseguito -. Spalletti è un allenatore di grande esperienza, è una squadra fatta e costruita per vincere e per lottare con noi e il Napoli, che sta continuando a fare risultati come fatto con Sarri, seppur in maniera diversa”.