In studio con Monica Marangoni e Stefano Palatresi, oggi si parla di Diego Armando Maradona, nel giorno del suo 58essimo compleanno con Massimiliano Gallo, direttore del sito “Il Napolista” e Luca Bifulco, docente universitario e studioso dei fenomeni calcistici. E’ il momento poi di parlare di eccellenze italiane. Prima, con la lavorazione del cuoio e delle pelli insieme a Riccardo Braccialini, presidente di “Assopellettieri”. Poi del Parmigiano Reggiano con Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio Parmigiano Reggiano DOP.

Si prosegue con “EraOra. Il lato C della musica”, rubrica di Maria Cristina Zoppa, che incontra il giovanissimo cantautore, vincitore del Festival di Sanremo 2018 nella categoria “Nuove Proposte”, Nicolò Moriconi, nome d’arte: Ultimo. E’ il momento poi di Stefania Schipani, Presidente Chapter Roma di “Filitalia International”, associazione nata a Philadelphia per preservare l’eredità culturale italiana e incoraggiare lo studio della lingua italiana. Chiude la puntata, per “I had a dream”, la storia di Cesare Verona, un imprenditore legato ad un oggetto particolare: la penna stilografica, prodotta a Torino seguendo un metodo di lavorazione artigianale.

Con L’Italia con Voi, prima nella Silicon Valley, dove Fabrizio Capobianco, ha inventato una App che permette di commentare le partite con gli amici in tempo reale. Poi, nella città di Charleston, in Carolina del Sud per vedere l’artigianato di alta qualità che propone Donatella Della Porta.

Programmazione Martedì 30 Ottobre:

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK/TORONTO h18.00

BUENOS AIRES h19.00

SAN PAOLO h19.00

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH h14.00

SYDNEY h17.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG h18.45

L’Italia Con Voi è il nuovo programma ideato e prodotto da Rai Italia per gli italiani nel mondo, che raccoglie e arricchisce l’eredità di “Community-L’altra Italia”.

Padrona di casa è Monica Marangoni, già conosciuta per la conduzione di varie trasmissioni Rai. Al pianoforte Stefano Palatresi, apprezzato fin dalla sua collaborazione a Quelli della Notte. Con la partecipazione di Gianni Ippoliti nelle vesti di Dante Alighieri.

L’Italia con Voi ha l’onore di fregiarsi di “programma recommended by Renzo Arbore”.

