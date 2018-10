CARACAS – Se la settimana scorsa parlavamo di volata da infarto, cosa dovremmo dire all’indomani della vittoria thrilling del Caracas in casa dell’Atlético Venezuela? zero a uno con un missile di Bernardo Añor al 66esimo.

E finalmente un successo dei rojos del Ávila dopo aver sciupato occasioni importanti. C’è sempre di mezzo il cuore. Cuore e nervi (anche oltre la misura come testimoniano le cinque espulsioni consecutive) e non c’è da stupirsi quando in gioco c’è una manciata di punti che può cambiarti la vita (un conto è lottare per una dignitosa, se non brillante, salvezza, un conto è tornare sul palcoscenico internazionale).

I ragazzi di Noel Sanvicente dopo il KO interno (0-3) contro un Carabobo che in questo Clausura era uno dei fanalini di coda hanno tirato fuori l’orgoglio e si sono qualificati per non solo per l’Octagonal, ma anche per i preliminari della Coppa Libertadores, potrebbe arrivare anche la qualificazione per la fase a gironi in caso di vittoria nel Clausura.

Tra i protagonisti di questa cavalcata vincente dei capitolini ci sono Bernardo Añor (figlio dell’ex giocatore del Deportivo Italia negli anni ‘80), Robert Hernández, Robert Garcés e gli italo-venezuelani Rubert Quijada Fasciana, Daniel Saggiomo e Rafael Arace Gargano.

Garcés e Quijada Fasciana hanno lasciato il segno nelle vittorie esterne contro Deportivo La Guaira (1-2) e Zulia (2-3, qui c’è stata addirittura la rimonta). Nel big match contro lo Zamora i ragazzi di Sanvicente hanno pareggiato 2-2 giocando in 10.

Nell’ultima giornata, quando il Caracas sembrava tagliato fuori dall’Octagonal, la zampata vincente di Añor é servita per catapultare la sua squadra nel G8.

La prossima sfida dei ragazzi di Sanvicente sarà contro il Monagas dell’ex José Manuel Rey, un’ostacolo difficile, ma con questo rush finale tutto é possibile!

(di Fioravante De Simone)