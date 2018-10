ROMA. – E’ un mercato da circa 950 milioni di euro l’anno quello delle lezioni private di ripetizione agli studenti, che quasi nel 90% dei casi prevede pagamenti in nero. A fare i conti in tasta ai professori, ora che con la manovra è in arrivo una flat tax al 15% sulle ‘ripetizioni’ lezioni, è il Codacons che ha condotto uno studio sul settore.

Il ‘prezzo’ orario, spiega, è differenziato sul territorio, con Milano che guida la classifica del caro-lezione e con il Greco che è certamente la materia più costosa da ‘riparare’. Il 50% degli studenti delle scuole superiori – spiega la studio dell’associazione dei consumatori – nel corso dell’anno ricorre alle ripetizioni, con una media di 2,5 ore di lezione a settimana.

Un fenomeno che riguarda tuttavia anche le scuole medie e gli studenti universitari. Nel corso di un anno, per uno studente che ha difficoltà con una materia, una famiglia spende circa 650 euro in ripetizioni, ma la spesa sale e può raggiungere i 950 euro all’anno se la materia da recuperare è il greco Il costo medio di un’ora di lezione è di 27,5 euro, con forti differenze a livello territoriale e in base alla materia oggetto di studio.

In base allo studio del Codacons, Milano è la città più cara: qui un’ora di lezione con un professore universitario di greco o latino arriva anche a costare 50 euro. A Roma il costo medio è di circa 25 euro, mentre Firenze e Bologna si fermano a 23 euro. Più economiche le città del sud: qui ripetizioni a studenti delle scuole medie o superiori costano a Cagliari 20 euro, Palermo 19 euro, Bari 18 euro, Napoli 12 euro.

Tra le discipline più “salate” per le ripetizioni saldamente in testa alla classifica figura il greco, con una media di 30 euro per ora di lezione, latino con 28 euro l’ora e matematica con 26 euro l’ora. Di contro, le materie meno costose sono l’inglese con 15 euro l’ora, l’italiano con 17 euro l’ora e filosofia con 18 euro l’ora.