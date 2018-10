(ANSA) – MILANO, 30 OTT – “Io e Paolo (Maldini, ndr) parliamo poco, non possiamo stare a smentire le voci su Gattuso ogni volta. Oggi Gattuso è l’allenatore del Milan, e vogliamo che lui rimanga, che vinca le partite e la squadra migliori: questo è l’obiettivo”. Così Leonardo, direttore generale dell’area tecnico-sportiva rossonera, ha confermato la fiducia a Rino Gattuso. “Stiamo parlando di nove partite di campionato e tre di Europa League – ha aggiunto il dirigente brasiliano, a margine del Golden Foot a Montecarlo -. Gattuso è stato messo in discussione dall’esterno per due volte, mi sembra una cosa abbastanza fuori luogo. Sono voci che lasciano il tempo che trovano. Poiché siamo noi tre, io, Paolo e Gattuso, per la storia e la complicità che abbiamo insieme, significa che per prima cosa sarà sempre tutto molto chiaro. E sarebbe bellissimo riuscire a fare delle cose insieme”.