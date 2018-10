BUENOS AIRES. – La festa degli italiani ha radunato più di ventimila persone nella “Avenida de Mayo” durante una nuova edizione di “Buenos Aires festeggia l’Italia”, con musica, balli tradizionali regionali e bancarelle di cibo tipico.

Bandierine bianche, rosse e verdi sventolando su tutta la Avenida de Mayo, moltitudini di persone facendo la fila per una salsiccia calabrese, un piatto di lasagne, un gelato o dei cannoli siciliani.

Da qualsiasi parte si guardasse la Avenida ogni piccola scena, dalla famiglia seduta sul ciglio, agli stand, ai gruppi folklorici ricordava il nostro Bel Paese.

Più di ventimila persone hanno partecipato questa domenica, all’evento che il Governo di Buenos Aires ha organizzato per la comunità italiana.

Da mezzogiorno fino a sera, le pentole fumanti, i forni con le loro pizze, i balli delle distinte regioni e le fisarmoniche italiane suonando ad ogni angolo, hanno fatto da atmosfera magica per riportarci in Italia.

“Vengo tutti gli anni a questo evento che qui è molto popolare, però questa volta mi ha sorpreso la grande quantità di gente” ha detto Julieta Donnadio al giornale “Clarín” uno dei quotidiani piú famosi della città, accompagnata dai genitori, 3 fratelli e la nipotina. Erano le 15 e la famiglia giá aveva provato le salsicce, le pizze e si accingeva ad ascoltare un cantante interpretando le canzoni di Raffaela Carrà, Rita Pavone e la famosissima canzone partigiana, grazie anche ad una serie televisiva di Netflix, “Oh bella ciao”.

I più anziani, che erano numerosi, si sono commossi quando dal palcoscenico è partita l’ iniziativa di accendere una candela per tutti quegli italiani che sono arrivati per primi in Argentina formando una famiglia con l’idea di “fare l’America…”

(di Angelo Di Lorenzo)