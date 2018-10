CARACAS. – La nazionale venezuelana di domino ha portato a casa la coppa di campioni del mondo di domino. La XV edizione della kermesse iridata é andata in scena a Santo Domingo, in Repubblica Dominicana. I creoli hanno bissato il successo dell’anno scorso quando il torneo é andato in scena a Curaçao.

Il torneo ha avuto una durata di tre giorni ed ha radunato 800 giocatori proveniente da diversi angoli del mondo tra cui ci sono Italia e Venezuela. L’evento ha avuto come cornice Crowne Plaza di santo Domingo.

Oltre ad azzurri e Vinotinto c’erano nazionali come Azerbaiyán, Russia, Spagna, Portogallo, Colombia, Panamá, República Dominicana, Porto Rico, Costa Rica, Nicaragua, Aruba, Curazao, Messico, Stati Uniti, Barbados, Giamaica ed altri,

Con 13 vittorie su 15 gare il venezuelano Julián Navas si é aggiudicato la medaglia d’oro a livello individuale. Questa prestazione gli ha permesso di avere un’effettività di 828 e 2900 punti. Alle sue spalle sono arrivati il messicano Javier Ramírez ed il dominicano Pedro Nuñez.

Nel torneo a squadre, la nazionale creola ha vinto l’oro grazie agli ottimi movimenti di Alberto Marquina, Carlos Marquina, Roberto Buraye e Leonardo Ramírez. Il team vinotinto ha vinto 14 gare ed ha avuto un’effettività di 2010 punti. Dietro il Venezuela é arrivato Panamá e Republica Dominicana.

“Abbiamo raggiunto la nostra meta: riconfermarci campioni del mondo!” ha dichiarato in un comunicato stampa il presidente della Feve-Dominó, Efraín Velásquez.

(di Fioravante De Simone)