(ANSA) PAVIA, 31 OTT – Un incendio di vaste proporzioni sta interessando da questa mattina all’alba l’azienda “Gallotti Salumi srl” di Albuzzano (Pavia). Le fiamme si sono sviluppate poco dopo le 6. Sul posto stanno attualmente lavorando nove squadre dei vigili del fuoco, giunte da tutta la provincia e anche da Lodi. E’ intervenuto anche il 118 che ha soccorso una persona che, al momento in cui è divampato l’incendio, si trovava all’interno della ditta: il ferito è stato trasportato al pronto soccorso del San Matteo di Pavia, le sue condizioni non sembrerebbero gravi. Sono in corso accertamenti per stabilire le cause dell’incendio. La “Gallotti Salumi srl” è una delle aziende alimentari più conosciute della provincia di Pavia.