(ANSA) – VENEZIA, 31 OTT – Tregua maltempo oggi in Veneto dove, secondo l’Agenzia regionale per l’ambiente (Arpav), non sono previste precipitazioni ma un timido sole ovunque. Una pausa destinata a durare meno di 24 ore perché già domani, a causa del vento caldo di scirocco, torneranno le precipitazioni specie sull’arco alpino e sull’area pedemontana. Non si tratta – per l’Arpav – di fenomeni ‘pesanti’ come quelli dei giorni scorsi ma vanno a gravare su un pregresso che dovrebbe far tornare l”allarme’. Sotto osservazioni proprio le aree montane e collinari e quanto queste andranno a scaricare sui fiumi già ‘stressati’ dalle piene di ieri. Le temperature, dopo l’innalzamento rispetto alla media stagionale dei giorni scorsi dovuto allo scirocco, sono ora nella norma ma il ripetersi del fenomeno del vento caldo porterà, nei prossimi giorni, a nuovi innalzamenti.