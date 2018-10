(ANSA) – OKLAHOMA CITY, 31 OTT – I 27 punti di Danilo Gallinari (23 nella prima metà di partita) non sono bastati ai Los Angeles Clippers per passare sul campo di Oklahoma City, che ha vinto 128-110. Incontro dai due volti: i Clippers sono andati all’intervallo lungo a +13. Ma al rientro in campo la reazione dei padroni di casa non ha lasciato spazio agli avversari ed i Thunder nel terzo tempo hanno messo a segno un parziale di 39-10. Per Oklahoma Russell Westbrook ha segnato 32 punti, come Paul George, Steven Adams 18 e Dennis Schroder 15 punti. I Thunder hanno così vinto la seconda partita di fila, dopo le quattro sconfitte di inizio stagione.