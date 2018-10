(ANSA) – MILANO, 31 OTT – Manifesti anti-Salvini, uno con un ragazzo che colpisce il vicepremier con un libro e un altro con la scritta ‘Salvini carogna torna nella fogna’ e il ministro raffigurato come un topo sono stati affissi a Milano per pubblicizzare la manifestazione ‘Studenti contro il governo’ del 16 novembre. Nel primo caso, spiega Rete Studenti, l’aggressione con un libro è la “metafora della doverosa lotta all’ignoranza”, ignoranza che “è ormai diventata la migliore alleata del vicepremier e utilizzata dallo stesso come strumento per fomentare l’odio e colpire i cittadini alla pancia”. Nel secondo è “rappresentato come un topo di fogna a sottolineare le fin troppo evidenti analogie con i neofascisti (ad esempio Casapound) dai quali riceve un forte supporto.