(ANSA) – SAN GIOVANNI IN FIORE (COSENZA), 31 OTT – Un pensionato, Francesco Seminaria, di 77 anni, è stato trovato morto nei boschi di San Giovanni in Fiore, nella Sila cosentina. Il decesso sarebbe stato provocato da un malore. L’anziano, che viveva a Casabona, comune del Crotonese, si era recato ieri nella zona dell’altipiano in cerca di funghi ma non aveva fatto ritorno a casa. I familiari, allarmati dalla sua assenza, avevano dato l’allarme e ne avevano denunciato la scomparsa. Immediatamente erano state avviate le ricerche che avevano portato al ritrovamento dell’auto di Seminario. Le attività di ricerca, che hanno impegnato personale dei vigili del fuoco, dei carabinieri, del Soccorso Alpino e della Guardia di finanza sono riprese stamani e hanno portato al ritrovamento del cadavere del settantasettenne.(ANSA).