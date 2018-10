(ANSA) – ROMA, 31 OTT – “Ci sentiamo tutti responsabili di quello che sta succedendo, e ne siamo ben consapevoli: ma ora non è tempo di parlare, è tempo di agire”. Così Sergio Ramos, capitano del Real e leader dello spogliatoio madridista, interviene dopo l’esonero di Lopetegui e la chiamata di Solari. Il difensore è unanimemente individuato dalla stampa spagnola come il portavoce del ‘no’ della squadra all’arrivo di Antonio Conte, ma con un messaggio sui suoi canali social nel giorno del ritorno in campo delle merengues in Coppa del Re ha voluto fermare così le polemiche sul suo ruolo nella scelta dell’allenatore.