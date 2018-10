(ANSA) – MILANO, 31 OTT – “Polemiche non ne ho mai fatte e mai ne farò”: è quanto assicura il governatore della Lombardia Attilio Fontana, interpellato sulle recenti polemiche tra Regione e Comune di Milano sulle politiche antismog. “Noi cerchiamo di tenere insieme da un lato obblighi ed efficacia della misura e dall’altro di evitare che troppi cittadini subiscano l’impatto negativo delle limitazioni”, ha spiegato Fontana a margine di un evento a Palazzo Lombardia. “Bisogna cercare di trovare un equilibrio. Poi per la città è più semplice, in città ci sono i mezzi pubblici che funzionano ma se uno si deve muovere da un comune all’altro molte volte non ci sono nemmeno i collegamenti”, ha aggiunto.(ANSA).