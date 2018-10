(ANSA) – BELLUNO, 31 OTT – Si fa pesantissimo il bilancio dei danni dell’ondata di maltempo in Veneto. Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha detto che la prima stima “è di una miliardata”. Un primo calcolo fatto anche dopo il sopralluogo che il governatore ha compiuto stamane, con le autorità locali, nelle zone più colpite del bellunese. Tra questa provincia e il trevigiano vi sono ancora 63mila utenze elettriche fuori uso. In montagna alcune frazioni, come Rocca Pietore, ai piedi della Marmolada, sono tuttora isolate, raggiungibili solo con gli elicotteri.