(ANSA) – ROMA, 31 OTT – Ridurre il budget dell’eventuale Olimpiade invernale, per salvare la candidatura di Calgary ai Giochi 2026: e’ questa la proposta di accordo presentata nella notte dal comitato promotore della candidatura, a poche ore dal voto del consiglio comunale che dovra’ decidere se interrompere la corsa della citta’ canadese, rivale di Milano-Cortina e di Stoccolma, o proseguire. A suggerire lo stop definitivo era stato ieri direttamente il comitato olimpico canadese, di fronte al fallimento delle trattative con il governo centrale e quello regionale dell’Alberta per condividere i finanziamenti e raggiungere la cifra stabilita nel dossier. La proposta di riduzione di budget, sottolinea il comitato promotore secondo il Calgary Herald, porta anche la firma del governo di Ottawa e da quello regionale, “ed e’ bastato un piano rivisitato, che porta a 2,875 miliardi di dollari in finanziamento pubblico, da 3 miliardi”.