(ANSA) – PORTOFINO, 31 OTT – Una Panda 4X4 della Croce rossa ha cominciato a fare la spola tra il borgo di Portofino e Ruta di Camogli sul sentiero del parco che rappresenta l’unico collegamento via terra tra il paese e i centri abitati. L’altro modo che permette ai cittadini di evitare l’isolamento, dovuto al crollo della strada che unisce il paese dei vip a Santa Margherita, è rappresentato da un gommone della Capitaneria di porto, che navigando sottocosta porterà i residenti, e se del caso anche i soccorritori, fino al molo Maloncello di Santa Margherita Ligure. Grazie a questi collegamenti sono potuti tornare a casa i lavoratori dell’Hotel Splendido, lasciato dai 30 turisti che vi si trovavano al momento della tempesta. Il borgo è animato da 250 residenti ma non ha negozi di comune utilità. L’auto impiega circa un’ora a percorrere i 5 km del sentiero, stretto (1,5m) e che si snoda in zona impervia, che unisce la piazzetta alla vetta. Ripristinata nel borgo l’erogazione di energia elettrica, non quella del gas.