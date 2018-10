(ANSA) – ANCONA, 31 OTT – E’ rimasto stabile nelle ultime 24 ore il quadro clinico del bambino di 9 anni raggiunto da una scarica di pallini durante un incidente di caccia in un capanno da appostamento nelle campagne di Osimo (Ancona). Perciò il piccolo verrà trasferito oggi dalla Rianimazione pediatrica dell’ospedale Salesi di Ancona alla Chirurgia pediatrica, presi accordi con il direttore del reparto, nel primo pomeriggio e verrà sciolta la prognosi riservata. Lo rende noto un bollettino dell’azienda Ospedali Riuniti di Ancona. Il bambino era nel capanno con il padre e tre amici dell’uomo: il colpo è partito per errore dal fucile di un 50enne, che però la famiglia per ora non intende denunciare. Intanto i carabinieri, su disposizione della Procura di Ancona, stanno raccogliendo elementi e testimonianze. (ANSA).