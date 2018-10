(ANSA) – TOKYO, 31 OTT – Un incendio è esploso oggi a Tokyo in un edificio del centro, in un’area particolarmente affollata per la festa di Halloween. Il traffico è rimasto paralizzato per ore, ma non risultano vittime. I Vigili del Fuoco hanno riferito che le fiamme si sono sprigionate da un centro commerciale nel distretto di Shibuya, la zona dove si concentra la maggior parte dei negozi e dei ristoranti di Tokyo, affollata di gente in maschera per la notte di Halloween. Ancora non chiara la causa dell’incendio. L’emittente NHK ha mostrato le immagini delle fiamme uscire da un camino in cima ad un edificio di sei piani. Sul posto 16 autobotti. Da una di queste alcuni vigili del fuoco sono stati fatti salire in cima al tetto con una scala.