CARACAS – Francisco Sucre. presidente de la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional, afirmó que la Unión Europea está tras la búsqueda de mecanismos de acercamiento para lograr una solución diplomática, política y humanitaria ante la grave crisis que vive Venezuela.

Señaló que existe gran preocupación por parte de la Eurocámara, la cual pide a las demás naciones de la UE que se sumen a la petición de los seis países que iniciaron la solicitud ante la OEA, junto a Canadá, Francia y ahora Alemania, quienes piden a la Corte Penal Internacional, juzgar a Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad.

“La monumental crisis que tenemos de refugiados que existe en el continente tiene un origen y es el modelo político y económico de Venezuela el que está expulsando a miles de venezolanos todos los días hacia los demás países, y para poder acabar con eso se requiere de un cambio político”, advirtió el diputado.

Sucre expresó que Venezuela está sometida a un “genocidio silencioso” en el que se violan los principios básicos democráticos avalados por la OEA y el Mercosur que tienen cláusulas de comportamiento democrático en cualquier país, reseñó El Universal.

“Hay que entender que estamos en un mundo globalizado donde esos conceptos de no intervención y de que yo puedo hacer lo que me dé la gana en mi país, no aplica en el planeta del siglo XXI, porque los conceptos de protección de los derechos humanos, a la democracia son valores universales que están reconocidos por Venezuela en cualquier cantidad de tratados”, destacó el parlamentario.

Finalmente, el abogado opositor aplaudió a la comunidad internacional por los esfuerzos que sostienen para obligar a negociar una salida con quienes han hundido a Venezuela.