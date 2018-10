CARACAS – Oggi, sul campo del José Encarnación “Pachencho Romero” di Maracaibo, lo Zulia dell’italo-venezuelano Francesco Stifano ospiterà l’Aragua, nella gara di ritorno della Coppa Venezuela.

Nella gara d’andata la squadra allenata dal tecnico di origine campana si é imposta per 1-2 sul campo dell’Hermanos Ghersi. A Maracay i primi a pasarse in vantaggio sono stati i padroni di casa con Wuilber Bravo (40’), poi nella ripresa c’è stata la rimonta dei lagunari grazie ai gol dell’uruguaiano Martín Rodríguez (77′) e di Brayan Palmezano (85′).

I “maracuchos” cercheranno di mettere in bacheca loro seconda Coppa Venezuela, mentre Francesco Stifano vuole alzare in cielo l’unico trofeo che gli manca nel suo prestigioso palmares.

“Ho le idee chiare di quello che ci sarà in palio in questi novanta minuti. Abbiamo l’illusione di regalargli allo stato Zulia questa gioia che si merita. Queste gare hanno un sapore diverso, per questo motivo sono speciali. Cosí, come ho detto a i miei ragazzi, é un momento importe nella nostra stagione. Come dice il proverbio dobbiamo scendere in campo con i sogni in cielo ed i piedi per terra” ha dichiarato Stifano parlando della gara di oggi.

Dal canto suo, l’Aragua dovrà fare a meno di Ynmer González, espulso nella gara d’andata. I giallorossi hanno nel loro palmares un trofeo di questa manifestazione, si tratta dell’edizione 2007 anche se la finale si é disputata nel mese d’aprile del 2008. In quell’occasione superò con un globale di 2-0 l’Unión Atlético Maracaibo che in rosa aveva l’italo-venezuelano Miguel Mea Vitali.

L’ultima volta che queste due formazioni si sono sfidate a Maracaibo ad avere la meglio é stata quella della ciudad jardín che si é imposta per 2-4. I giallorossi s’inspirerà a quella gara per espugnare nuovamente il Pachancho Romero.

La squadra che alzerà in cielo la Coppa Venezuela avrà anche l’onore di rappresentare la terra di Bolívar nella Coppa Suramericana 2019.

(di Fioravante De Simone)