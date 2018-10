(ANSA) – MILANO, 31 OTT – “Il Giro d’Italia è pura emozione, una corsa speciale: le strade sono piene di spettatori entusiasti, mi piacciono gli arrivi in salita in cui i corridori danno l’anima e le cronometro, con la voglia di battere se stessi e gli avversari”. Lo dice il presidente di Rcs, Urbano Cairo, durante la presentazione della 102/a edizione del Giro d’Italia, organizzata negli studi Rai di via Mecenate. “Il Giro – aggiunge Cairo – ha vissuto dei finali strepitosi negli ultimi anni. Nel 2017, a Milano, Dumoulin ha scavalcato Quintana, nel 2018 Froome ha voluto vincere con un’impresa epica. E’ la mia terza presentazione da quando sono editore di Rcs Media Group e provo sempre una grande emozione. Il Giro d’Italia mi ricorda quando ero piccolo, tifavo Gimondi, poi è arrivato Merckx e vincere era molto più difficile”.