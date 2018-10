(ANSA) – MILANO, 31 OTT – “Torniamo a L’Aquila per porre sotto i riflettori la situazione che non è ancora completamente in ordine. Uno degli obiettivi del Giro d’Italia è quello di riaccendere i riflettori sulle vicende del nostro Paese. Cerchiamo di simboleggiare tutte le tragedie che sono avvenute nei 100 anni del Giro, ci sembrava doveroso portare il nostro contributo e il nostro sostegno a 10 anni dal terremoto”. Il direttore del Giro d’Italia, Mauro Vegni, durante la presentazione della corsa rosa 2019, spiega la decisione di tornare a L’Aquila, arrivo della 7/a tappa. Lo scorso anno il Giro era transitato da Rigopiano, dove una slavina nel gennaio del 2017 provocò 29 vittime.