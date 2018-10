(ANSA) – ROMA, 31 OTT – “Malagò ha detto che lo sport italiano non aveva bisogno di questa riforma? È una sua legittima opinione, è anche vero che siamo stati eletti dai cittadini sulla base di determinati programmi e questo Governo cerca di attuarli. È la democrazia della politica, non c’è alcuna volontà da parte della politica di mettere le mani su qualcosa, ma c’è semplicemente da fare altre cose e meglio”. Lo ha detto il sottosegretario Giancarlo Giorgetti, dopo l’incontro col presidente del Coni, Giovanni Malagò, per discutere della riforma della Coni servizi.