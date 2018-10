(ANSA) – MILANO, 31 OTT – “Non so ancora se ci sarò al Giro d’Italia 2019, è una decisione che dovremo prendere con il resto della squadra”. Lo ha detto il fuoriclasse del Team Sky, Chris Froome, durante la presentazione dell’edizione 2019 del Giro d’Italia. “Una partenza così, con la cronometro di Bologna, è esplosiva e interessante – ha proseguito il ciclista britannico -. Su uno strappo come quello a San Luca se non sei già al 100% puoi perdere anche 30″ subito. Un grande Giro deve avere un percorso in equilibrio tra salite e cronometro, nel 2019 ci saranno subito due cronometro dure. E quella di San Marino da 35 km mi piace molto”, ha concluso Froome.