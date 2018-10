(ANSA) – ROMA, 31 OTT – Rafa Nadal rinuncia al torneo Masters 1000 di Parigi e lascia lo scettro a Novak Djokovic. Il forfait del maiorchino, che rientrava nel circuito dopo oltre un mese e mezzo di stop (era fermo dalla semifinale degli Us Open, per un problema al ginocchio) da lunedì farà tornare numero uno al mondo il serbo: una rimonta incredibile per Djokovic che a giugno era 22 nel ranking Atp. Un’ascesa da record, perché il serbo è il primo tennista a diventare numero uno in una stagione in cui era fuori dalla top 20 dopo 18 anni (nel 2000 Safin passò dal n. 38 al numero 1). Djokovic ha vinto negli ultimi quattro mesi due Slam (Wimbledon e Us Open) e due Masters (Cincinnati e Shanghai) e ha così completato il suo ritorno sul trono del tennis mondiale. Per Fabio Fognini, invece, esordio facile nell’ultimo Masters 1000 dell’anno che chiude di fatto la regular season del circuito Atp: il tennista azzurro ha beneficiato al secondo turno del ritiro dell’ungherese Marton Fucsovics e troverà agli ottavi Roger Federer.