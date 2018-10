(ANSA) – ROMA, 31 OTT – Torna L’UomoeilMare su Raisport. Domani alle 21.30 sul canale 57 del digitale terrestre andrà in onda la rubrica, curata come di consueto da Giulio Guazzini e montata da Roberto Toti, dedicata in gran parte alla prestigiosa ricorrenza dei 50 anni dalla vittoria della Stella Polare, la nave scuola della Marina Militare Italiana che nel 1968 vinse la famosa regata transatlantica in equipaggio da ovest a est. Guazzini ha incontrato i protagonisti sopravvissuti che si sono ritrovati nel corso di una suggestiva cerimonia sulla Stella Polare ormeggiata a Riva di Traiano, a Civitavecchia ad un passo dalla Capitale. Nello speciale un’interessante intervista al Comandante Giancarlo Basile protagonista della regata vittoriosa. Esclusiva anche la storia dell’ammiraglio Agostino Straulino con la testimonianza di Basile che era a bordo del Vespucci il giorno dell’uscita a vela della nave dal porto di Taranto. In fine la vittoria alla Middle Sea Race di Giovanni Soldini con il velocissimo trimarano Maserati.