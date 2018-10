(ANSA) – ROMA, 31 OTT – Il sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi la rappresentanza dei campioni del mondo di basket in carrozzina, categoria con sindrome di down della Fisdir. Con l’occasione, il responsabile dell’esecutivo ha consegnato un’onorificenza alla squadra azzurra. Ad accompagnarli, il presidente del Comitato italiano paralimpico, Luca Pancalli e il numero uno della Fisdir, Marco Borzacchini. “Ho voluto questa occasione perché essendo di Varese amo la pallacanestro e la conosco molto bene, poi sfogliando un giornale sportivo mi sono imbattuto in una piccola notizia in cui si parlava della vostra vittoria – le parole di Giorgetti rivolgendosi agli atleti, che lo hanno omaggiato consegnandogli una maglia azzurra e un pallone – Allora mi sono detto che era giusto che a Palazzo Chigi ci fosse spazio anche per voi. Il movimento paralimpico sta vivendo un momento di grande sviluppo e inclusione e la società ha bisogno di fenomeni come il vostro”.