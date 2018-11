CARACAS – Il bicampione del mondo di kata, il venezuelano Antonio Díaz, guida la delegazione creola, composta da 10 karateki, che parteciperà alla kermesse iridata. L’evento più importante della disciplina avrà luogo a Madrid dal 6 al 11 novembre 2018 e anticiperà il debutto del karate ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

Nel denominato ciclo olímpico, il campione caraqueño ha vinto due medaglie in competizioni regionali. Per preparare al meglio la coppa del mondo il venezuelano si é allenato in Giappone. Il rivale da battere sarà lo spagnolo Damian Quintero que nel suo palmares può vantarsi di aver vinto un mondiale e nove campionati europei.

Per il Venezuela saranno in gara anche Valerya Hernández (vincitrice della medaglia d’argento nell’Iberoamericano di Cile) che sarà sul tatami nella modalità del kata. Mentre nel kumite ci sarà Andrés Madera (13º nel ranking mondiale) e Marianth Cuervo (vincitrice della medaglia d’argento nell’Iberoamericano di Cile).

Nella lista ci sono anche Freddy Valera (-84 kg), Omaira Molina (68 kg), Génesis Navarrete, Jhosep Ortuño, Jovanni Martínez e Claudymar Garcés.

La capitale spagnola riceve il testimone dalla città austriaca di Linz, in cui si è svolto il campionato dell’edizione 2016, a cui hanno preso parte 1.000 karateka provenienti da 110 paesi diversi. Tuttavia, Madrid non era stata la prima scelta della Federazione Mondiale di Karate. La prima opzione è stata Lima (Perù) ma, a causa dei ritardi nella costruzione di un impianto in grado di ospitare l’evento, l’organizzazione ha nominato Madrid come città sostitutiva.

Si tratterà della quarta volta che la Spagna ospita una Coppa del Mondo dopo lo svolgimento della manifestazione a Madrid nel 1980 e nel 2002 e a Granada nel 1992.

(di Fioravante De Simone)