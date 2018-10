(ANSA) – MILANO, 31 OTT – “Ho chiesto le scuse ad Andrea Agnelli per gli striscioni contro Superga. Lui ha detto di averle già fatte, sono convinto vadano reiterate in maniera chiara ed inequivocabile”. Lo dice presidente del Torino, Urbano Cairo, riferendosi al caso degli striscioni su Superga esposti dai tifosi della Juve. “E’ una bruttissima pagina, serve rispetto – aggiunge Cairo, a margine della presentazione del 102/o Giro d’Italia – per tutte le persone che non ci sono più. Il Grande Torino era una squadra straordinaria, ragazzi con il mondo ai piedi e la vita in mano”.