(ANSA) – ROMA, 31 OTT – “Mi aspetto una partita difficile, complicata contro una buona squadra. Per fortuna abbiamo quasi un’intera settimana per poterla preparare con calma e al meglio. L’obiettivo è quello di tornare con i tre punti”. Così il portiere della Roma, Robin Olsen, in vista della trasferta con la Fiorentina in programma sabato. La squadra di Di Francesco, che oggi ha perso in allenamento il giovane terzino Luca Pellegrini (distorsione alla caviglia sinistra), è reduce dal pareggio del San Paolo col Napoli. “Al fischio finale ero davvero dispiaciuto e mi sembrava avessimo gettato due punti – spiega il portiere svedese intervistato dal match program giallorosso -. A mente fredda, analizzando la partita, per come è andata la gara nel suo insieme, possiamo essere soddisfatti del punto conquistato anche se ovviamente giochiamo sempre per i tre punti e per la vittoria”.