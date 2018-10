(ANSA) – WASHINGTON, 31 OTT – Duro attacco di Donald Trump allo speaker repubblicano della Camera Paul Ryan, che ieri aveva definito impossibile cancellare con un ordine esecutivo lo ius soli, come suggerito dal tycoon. “Paul Ryan dovrebbe concentrarsi sul mantenere la maggioranza (alla Camera, ndr) piuttosto che dare opinioni sulla cittadinanza legata alla nascita, cosa di cui lui non sa nulla”, twitta. “La nostra maggioranza repubblicana lavorerà su questo, chiudendo le scappatoie per l’immigrazione e rendendo sicuro il confine!”, promette Trump.