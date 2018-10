(ANSA) – ROMA, 31 OTT – Una Giunta esecutiva seguita da una riunione del Consiglio nazionale per il 15 novembre: il presidente del Coni Giovanni Malagò ha appena convocato per quella data una sorta di stati generali del comitato olimpico per affrontare il tema della riforma prevista dalla maggioranza di governo nel collegato sport alla legge di bilancio. Lo apprende l’Ansa in ambienti del Foro Italico.