BOGOTA’. – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si recherà in visita in Colombia il 2 dicembre prossimo. Ad annunciarlo è il ministro degli Esteri colombiano, Carlos Holmes Trujillo. L’arrivo del presidente americano giunge in un momento di forte tensione nella regione a causa della situazione sociale ed economica critica in Venezuela, dell’esodo dei migranti da quel Paese e delle dure posizioni politiche di Bogotà contro Caracas.

Inizialmente Trump avrebbe dovuto andare in Colombia lo scorso aprile, ma i problemi in Siria lo hanno costretto a rinviare il viaggio. Anche se il ministro degli Esteri colombiano non ha parlato dei temi che saranno affrontati nella visita, tra i quali sicuramente ci saranno il Venezuela e l’aumento delle colture illecite nel Paese sudamericano, ha riferito che verrà discussa un’eventuale modifica dell’attuale modello di immigrazione in Usa.

Bogotá e Washington stanno studiando la possibilità che le procedure di immigrazione e doganali effettuate dai viaggiatori della Colombia verso gli Stati Uniti siano realizzate nel Paese sudamericano, in modo che l’arrivo negli aeroporti statunitensi sia simile a quello dei voli locali.