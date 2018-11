(ANSA) – TORINO, 1 NOV – Entro febbraio arriveranno 94 nuovi agenti di polizia in tutto il Piemonte. Lo annuncia il Viminale. “Il mio obiettivo è rafforzare tutte le questure d’Italia” commenta il ministro dell’Interno Matteo Salvini. “Il governo si è impegnato ad assumere circa 8mila Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco compresi – aggiunge -: una parte di queste donne e uomini in divisa sarà destinata in Piemonte”. In particolare, da qui a febbraio arriveranno 34 poliziotti in più per la provincia di Torino (di cui 30 in questura), 18 per la provincia di Alessandria, 10 in provincia di Asti, 3 in provincia di Biella, 6 in provincia di Cuneo, 10 in provincia di Novara, 5 in provincia di Verbano Cusio Ossola, 8 in provincia di Vercelli. Prima di questi rinforzi, in Piemonte prestavano servizio 5.633 unità della Polizia di Stato di cui 210 tecnici. A questi si aggiungono 6.220 appartenenti all’Arma dei carabinieri e 2.610 finanzieri.(ANSA).