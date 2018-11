(ANSA) – ROMA, 1 NOV – “Ho sentito dire tante volte che sono finito, ci sono abituato…”. Valentino Rossi si prepara a un’altra sfida e, sul circuito di Sepang – quello in cui vanta il maggior numero di vittorie, sette – cerca l’acuto in una stagione che ha già incoronato Marquez campione del mondo. “Ci manca fare un podio e sarà più importante fare una bella gara qui, ma sarà importante vedere la gomma che viene stressata – ha detto Rossi -. La vittoria di Vinales è stata importante per l’armonia. Dai dati ho capito qualcosa, ma serve capirlo prima. Quest’anno sono più in forma dell’anno scorso, arrivo meglio a fine gara. Ovviamente gli altri piloti sono fortissimi, giovani e possono migliorare la condizione. Anche Vinales, migliora perché ha 23 anni. Se rischio meno? Sinceramente non sono mai caduto tanto perché non mi piace cadere, è vero che quando sei giovane sei più spensierato, ma per me non cambia ora, non ci penso al rischio quando sono in gara”.