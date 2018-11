(ANSA) – ROMA, 1 NOV – La Procura di Catania ha formulato la richiesta di archiviazione nei confronti di Salvini per la vicenda della Diciotti. Lo ha annunciato il ministro dell’Interno Matteo Salvini in una diretta Facebook, leggendo l’atto firmato dal procuratore Carmelo Zuccaro che gli è stato notificato. La vicenda è quella della nave che fu trattenuta in porto con 177 migranti a bordo tra il 20 e il 25 agosto per la quale Salvini è indagato per sequestro di persona. “Mi auguro che la richiesta del procuratore sia accolta: io – ha detto il ministro – andrò avanti lo stesso. Mi pongo una domanda: ma chi ha indagato, cosa ha indagato? Lo dico con tutto il rispetto per la separazione delle carriere, senza intromettermi: il procuratore di Agrigento, Patronaggio, perché ha indagato? Quanto è costata quest’inchiesta? Quante persone ha coinvolto? Quanti uomini della giustizia e delle forze dell’ordine sono stati allertati per un reato che non esisteva? C’è da fare una riflessione anche su come funziona la giustizia in Italia”.