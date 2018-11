(ANSA) – TOKYO, 01 NOV – E’ stato firmato nella sede dell’Ambasciata italiana di Tokyo l’accordo tra il Coni e l’Università di Waseda per l’assegnazione del Campus di Tokorozawa come centro di allenamento per gli atleti azzurri e i membri del Coni durante le Olimpiadi di Tokyo. Il periodo di locazione sarà compreso tra il 10 luglio e il 4 agosto del 2020 e comprende lo stadio di atletica leggera, due palazzetti dello sport, un centro acquatico e diverse aule per la fisioterapia, oltre a una foresteria di nuova costruzione in cui alloggeranno gli azzurri del di nuoto, atletica leggera e scherma. All’evento hanno partecipato Alessandra Sensini, vicepresidente del Coni, il rettore della Waseda University, Kaoru Kamata, e il sindaco di Tokorozawa, Masato Fujimoto.