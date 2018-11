(ANSA) – ROMA, 1 NOV – “E’ normale che il Barcellona si guardi intorno e cerchi un centravanti, io ho 31 anni”. In un’intervista a Radio Sport 890, Luis Suarez, protagonista con una tripletta del ‘Clasico’ stravinto per 5-1 dal Barcellona domenica scorsa nel Camp Nou, fa capire che non teme la concorrenza. L’attaccante uruguagio a muso duro ammette che, anche dopo “i complimenti ricevuti per i tre gol al Real Madrid”, non si è sentito “il migliore del mondo”. “Quando hanno detto che ero troppo grasso e vecchio, in occasione della sfida della Supercoppa di Spagna contro il Siviglia, ad agosto – ha aggiunto il ‘Pistolero’ – mi sono rimboccato le maniche e ho cominciato a lavorare duramente. Evidentemente non si era tenuto conto che ero reduce dal Mondiale e che avevo ripreso la preparazione in netto ritardo rispetto ai miei compagni in blaugrana”.