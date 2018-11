(ANSA) – ROMA, 1 NOV – “Si scende in campo nel prossimo week-end, con tutte le partite del campionato di C. La prima cosa che mi sento di dire è di sei lettere e non è mai scontata: grazie. Ringrazio i presidenti di Catania, Novara, Pro Vercelli, Robur Siena, Ternana e Virtus Entella per la loro passione e lo stile con cui hanno affrontato questo periodo”. Così Francesco Ghirelli, segretario Lega Pro. “La seconda parola è ‘scusa’ per i disagi che hanno incontrato, non dipendenti dalla Lega Pro, in una stagione che ha segnato il calcio italiano – prosegue -. Disagi che ha affrontato anche un altro club come la Viterbese. ‘Grazie e scusate’, lo rivolgo anche ai club che saranno impegnati nei recuperi, ai tifosi di queste squadre e di tutte quelle della Lega Pro. È stato per loro come se la maglia al Giro d’Italia si strappasse all’ultimo secondo, proprio un momento prima di tagliare il traguardo”. “Si riparte con la passione in campo e sugli spalti – conclude – unite alla consapevolezza che si lavora per un calcio che deve cambiare”.